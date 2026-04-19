Mitten auf der A62 bremst ein Unbekannter alle aus, blockiert die Fahrbahn und greift einen Fahrer an. Die Polizei bittet um Hinweise.

Reichweiler (dpa/lrs) – Ein unbekannter Autofahrer hat auf der Autobahn 62 bei Reichweiler nach einem Überholmanöver den Verkehr ausgebremst, die Fahrbahn blockiert und anschließend einen anderen Fahrer angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, überholte der Mann am Sonntagabend kurz vor der Anschlussstelle Reichweiler zunächst ein Fahrzeug.

Anschließend bremste er den nachfolgenden Verkehr stark aus und brachte sein Auto quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Daraufhin stieg er aus, beschädigte den anderen Wagen, riss die Fahrertür auf und beleidigte den Fahrer. Durch den Vorfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei sucht Zeugen.