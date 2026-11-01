Mit erheblicher Gewalt hat ein Mann auf einen Jugendlichen eingeschlagen - auch, als dieser schon am Boden lag. Die Polizei ruft nach der nächtlichen Attacke Zeugen auf, sich zu melden.

Pirmasens (dpa/lrs) – Ein bislang Unbekannter hat in Pirmasens einen 17 Jahre alten Jugendlichen angegriffen und verletzt. Der unbekannte Täter sei mit sechs weiteren Personen kurz vor Mitternacht am Samstagabend auf sein Opfer getroffen, teilte die Polizei Pirmasens mit. Er habe den 17-Jährigen zunächst provoziert und zu Boden geschlagen, hieß es.

Dort habe der Mann ihn gewürgt und getreten, als der Jugendliche aufstehen wollte. Die gesamte Gruppe flüchtete den Angaben zufolge nach der Attacke in Richtung des Bahnhofs. Der 17-Jährige wurde von Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen.