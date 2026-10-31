Bestimmung per Handy im Test
Pilze sammeln per KI: Wie gefährlich sind die Apps?
Unsere Zeitung war mit dem Pilzsachverständigen Stefan Elmer im Neuwieder Wald unterwegs und hat getestet, wie gut Apps und Küns
Unsere Zeitung war mit dem Pilzsachverständigen Stefan Elmer im Neuwieder Wald unterwegs und hat getestet, wie gut Apps und Künstliche Intelligenzen Pilze bestimmen können.
Nina Legler

Smartphone raus, Foto machen und ab in die Pfanne? Viele Sammler greifen auf KI und Apps zurück, um Pilze zu bestimmen. Doch wie gefährlich ist das? Unsere Zeitung war mit einem Experten unterwegs und hat die digitalen Helfer auf die Probe gestellt.

Lesezeit 4 Minuten
Zwischen dunklem Laub sticht er scharlachrot mit weißen Tupfen hervor: der Fliegenpilz. Während sein Anblick sofort die Alarmglocken schrillen lässt, sieht man es anderen Pilzen nicht an, ob sie ungenießbar, giftig oder essbar sind. Die Verwechslungsgefahr ist enorm – selbst Experten greifen bei Unsicherheiten zum Bestimmungsbuch.
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