Smartphone raus, Foto machen und ab in die Pfanne? Viele Sammler greifen auf KI und Apps zurück, um Pilze zu bestimmen. Doch wie gefährlich ist das? Unsere Zeitung war mit einem Experten unterwegs und hat die digitalen Helfer auf die Probe gestellt.
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Zwischen dunklem Laub sticht er scharlachrot mit weißen Tupfen hervor: der Fliegenpilz. Während sein Anblick sofort die Alarmglocken schrillen lässt, sieht man es anderen Pilzen nicht an, ob sie ungenießbar, giftig oder essbar sind. Die Verwechslungsgefahr ist enorm – selbst Experten greifen bei Unsicherheiten zum Bestimmungsbuch.