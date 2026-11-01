Rhein-Zeitung exklusiv Neue Aufgabe für Ex-RLP-Justizminister Philipp Fernis Bastian Hauck 01.11.2026, 12:00 Uhr

i Philipp Fernis gehörte als rheinland-pfälzischer Justizminister bis Mai der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP an. Bei der Landtagswahl scheiterte die FDP mit 2,1 krachend am Wiedereinzug in den Landtag. Fernis musste sein Amt abgeben. Nun beginnt für ihn ein neues berufliches Kapitel. Lando Hass/dpa

Mit dem Ausscheiden der FDP aus dem Landtag nach der Landtagswahl verlor Philipp Fernis sein Amt als Justizminister. Nun fängt der Jurist einen neuen Job an. Wo der 44-Jährige loslegt, wie er die Auszeit verbracht hat – und was er der FDP wünscht.

Neue berufliche Aufgabe für den ehemaligen rheinland-pfälzischen Justizminister und früheren Vorsitzenden der FDP-Landtagsfraktion: Philipp Fernis fängt an diesem Montag als Rechtsanwalt und Senior Counsel bei der Kanzlei Neussel KPA mit Sitz in Bad Kreuznach sowie Mainz an.







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