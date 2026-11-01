Mit dem Ausscheiden der FDP aus dem Landtag nach der Landtagswahl verlor Philipp Fernis sein Amt als Justizminister. Nun fängt der Jurist einen neuen Job an. Wo der 44-Jährige loslegt, wie er die Auszeit verbracht hat – und was er der FDP wünscht.
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Neue berufliche Aufgabe für den ehemaligen rheinland-pfälzischen Justizminister und früheren Vorsitzenden der FDP-Landtagsfraktion: Philipp Fernis fängt an diesem Montag als Rechtsanwalt und Senior Counsel bei der Kanzlei Neussel KPA mit Sitz in Bad Kreuznach sowie Mainz an.