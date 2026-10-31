Musical-Premiere ABBA-Star gibt Koblenz die Ehre Claus Ambrosius 31.10.2026, 22:43 Uhr

i Zu Gast im Koblenzer Theaterzelt: Benny Andersson, eines der beiden Bs der Popgruppe ABBA und Komponist des Musicals „Kristina“, das nun seine szenische, deutschsprachige Erstaufführung erlebte. Claus Ambrosius

Er schrieb die Musik, nun erlebte er sie auf Deutsch: Benny Andersson war bei der „Kristina“-Premiere in Koblenz dabei. Das Publikum feierte den ABBA-Musiker und die Produktion im Theaterzelt auf der Festung Ehrenbreitstein.

Mamma mia, was für ein Premierengast! Benny Andersson höchstpersönlich hat dem Theater Koblenz einen Abend beschert, von dem ABBA-Fans lange geträumt haben dürften. Der schwedische Weltstar kam zur deutschen szenischen Erstaufführung seines Musicals „Kristina“ ins Theaterzelt auf der Festung Ehrenbreitstein.







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