Er schrieb die Musik, nun erlebte er sie auf Deutsch: Benny Andersson war bei der „Kristina“-Premiere in Koblenz dabei. Das Publikum feierte den ABBA-Musiker und die Produktion im Theaterzelt auf der Festung Ehrenbreitstein.
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Mamma mia, was für ein Premierengast! Benny Andersson höchstpersönlich hat dem Theater Koblenz einen Abend beschert, von dem ABBA-Fans lange geträumt haben dürften. Der schwedische Weltstar kam zur deutschen szenischen Erstaufführung seines Musicals „Kristina“ ins Theaterzelt auf der Festung Ehrenbreitstein.