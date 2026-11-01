Große Gefühle, starke Stimmen und ein Promi-Premierengast: In Anwesenheit von ABBA-Komponist Benny Andersson bringt das Theater Koblenz „Kristina“ zur deutschen Erstaufführung. Eine bärenstarke Produktion eines nicht ganz unproblematischen Musicals.
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Es ist vollbracht. Nach Jahren der Vorarbeit, der eigens erarbeiteten deutschen Übersetzung und konzertanten Voraufführungen von Teilen der Musik hat das Theater Koblenz „Kristina“ nun auf die Bühne gebracht. In Anwesenheit von Komponist Benny Andersson, dem einen B der Popweltmacht ABBA.