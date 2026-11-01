Musical in Koblenz „Kristina“ ist so viel mehr als nur ABBA Claus Ambrosius 01.11.2026, 13:39 Uhr

i Ankunft in der neuen Heimat: Nach anstrengender Überfahrt erreichen die schwedischen Auswanderer die Vereinigten Staaten von Amerika in der Koblenzer Neuproduktion des Musicals "Kristina". Arek Głębocki für das Theater Koblenz

Große Gefühle, starke Stimmen und ein Promi-Premierengast: In Anwesenheit von ABBA-Komponist Benny Andersson bringt das Theater Koblenz „Kristina“ zur deutschen Erstaufführung. Eine bärenstarke Produktion eines nicht ganz unproblematischen Musicals.

Es ist vollbracht. Nach Jahren der Vorarbeit, der eigens erarbeiteten deutschen Übersetzung und konzertanten Voraufführungen von Teilen der Musik hat das Theater Koblenz „Kristina“ nun auf die Bühne gebracht. In Anwesenheit von Komponist Benny Andersson, dem einen B der Popweltmacht ABBA.







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