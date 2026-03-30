Kriminalität
Unbekannte greifen Ordnungsdienstmitarbeiter an
Polizeieinsatz
Der Ordnungsdienstmitarbeiter wurde leicht verletzt. (Symbolbild)
Jens Büttner. DPA

Ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes wird in Neunkirchen von mehreren Unbekannten attackiert und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Neunkirchen (dpa/lrs) – Mehrere unbekannte Personen haben einen Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes in Neunkirchen angegriffen und verletzt. Der 31-Jährige sei mit leichten Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus behandelt worden, teilte die Polizei mit. Demnach sei der Mann am Freitagabend unvermittelt angegriffen worden, als er aus dem Auto stieg.

Mehrere Personen hätten ihn zu Boden gebracht, auf ihn eingeschlagen und getreten. Anschließend seien sie geflohen. Die Polizei bittet um Hinweise.

© dpa-infocom, dpa:260330-930-885945/1

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