Am frühen Morgen kippt ein Lkw auf die Fahrbahn der Autobahn 1. Wann die Anschlussstelle freigegeben wird, ist noch unklar.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Lkw ist am Morgen auf der A1 an der Anschlussstelle Von der Heydt in Richtung Saarbrücken auf die Fahrbahn gekippt. Das berichtete die Polizei. Aktuell liefen die Bergungsarbeiten und es sei noch unklar, wann die Strecke wieder befahrbar sei, hieß es weiter. Der Lastwagen sei gerade die Abfahrt heruntergefahren, als er umgekippt sei. Weiteres war zunächst nicht bekannt.