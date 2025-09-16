Zwei Abschiebefälle im Kreis Bad Kreuznach lösen teils heftige Diskussionen aus: Ein jesidisches Geschwisterpaar steht vor der Ausweisung in den Irak, zuvor musste eine gut integrierte Familie aus El Salvador zurück. Das erzeugt Kritik.

Zwei Abschiebefälle im Kreis Bad Kreuznach lösen heftige Diskussionen aus: Nachdem Anfang Juli die vierköpfige Familie Alcantara aus El Salvador ausgewiesen wurde, steht nun ein jesidisches Geschwisterpaar vor dem Rückflug in den Irak. Während Landrätin Bettina Dickes (CDU) die Abschiebungen als alternativlos verteidigt und zuletzt das rheinland-pfälzische Integrationsministerium scharf angegriffen hat, stellen sich Teile der Bevölkerung und Politik hinter die Betroffenen.

Im jüngsten Abschiebefall geht es um ein jesidisches Geschwisterpaar (30 und 34 Jahre), das am Mittwoch, 10. September, mit einer Chartermaschine in den Irak geflogen werden sollte. Dazu kam es aber nicht: Das rheinland-pfälzische Integrationsministerium hob die Ausweisung vorerst auf. Im Abschiebegefängnis in Ingelheim, in dem die Geschwister einsaßen, stellte eine Ärztin fest, dass sich der Gesundheitszustand der Jesiden akut verschlechtert hatte. Psychiatrische Untersuchungen seien nötig, um ihre Reisefähigkeit festzustellen, entschied das Ministerium.

Auf Instagram freuten sich die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal sowie zahlreiche Unterstützer: „Wir haben es geschafft! Die Abschiebung der Jesidin und Genozid-Überlebenden Divin K. von Bad Kreuznach nach Irak konnte in letzter Minute gestoppt werden (...) Es konnten humanitäre Gründe geltend gemacht werden.“ Gegenüber dieser Zeitung kündigte sie weitere Schritte an, um einen dauerhaften Abschiebestopp für die verfolgte jesidische Minderheit zu erreichen, an der der Islamische Staat 2014 einen Genozid beging.

Für Landrätin Bettina Dickes ist der abgesagte Rückflug der Geschwister in den Irak politische Willkür. Ihre Haft- und Reisefähigkeit sei zuvor gerichtlich festgestellt worden, ihre Asylanträge seien in allen Instanzen gescheitert. „Ich erwarte, dass der Kreis durch diese Entscheidung nicht finanziell belastet wird. Es kann nicht sein, dass unser Landkreis und damit der Steuerzahler für ideologisch-politische Willkür auf Landesebene bezahlen muss“, erklärte sie. Das Integrationsministerium unter Leitung von Katharina Binz (Grüne) widersprach und wies darauf hin, dass die Ausreise immer noch verpflichtend ist. Außerdem sei die erneute gesundheitliche Prüfung durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2014 gedeckt. Diese Auffassung vertritt auch der Flüchtlingsrat Rheinland-Pfalz.

Blatt hat sich gewendet

Inzwischen hat sich das Blatt für das Geschwisterpaar wieder gewendet – zu ihrem Nachteil: Die Rückführung der Jesiden steht, so wie es aktuell aussieht, absehbar bevor. Das Amtsgericht Bingen bestätigte die Rechtsauffassung der Kreisverwaltung. Die Weisung des Ministeriums sei unrechtmäßig erfolgt. Die Geschwister wurden aus dem Ausreisegewahrsam entlassen, da der nächste Abschiebeflug in den Irak erst in einigen Wochen erfolgt und der Freiheitsentzug im Rahmen der Abschiebehaft auf ein Mindestmaß zu beschränken ist.

Kritisch bewerteten Politiker auf Stadt-, Kreis- und Landesebene die geplante Abschiebung. Die junge Frau sei schwer traumatisiert und habe in den vergangenen zwei Jahren mehrfach versucht, sich das Leben zu nehmen. Insofern seien Dickes Willkürvorwürfe „reflexhaft“ (SPD-Landtagsabgeordneter Michael Simon), „grausam“ sowie „gefühlskalt“ (Josef Winkler, integrations- und gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion). Oliver Antpöhler-Zwiernik vom Landesvorstand der Linken sieht eine „katastrophale“ und „lebensgefährliche“ Lage im Irak für in diese Region zurückgewiesene Menschen, geprägt von Gewalt und anhaltender Bedrohung.

i Die Familie Alcantara ist aus El Salvador nach Roxheim bei Bad Kreuznach gekommen. Geflohen sind Jose Atilio Alcantara und seine schwangere Frau Claudia Rivera mit den Kindern, weil sie im Herkunftsland von Gangs bedroht worden sind. Sie wurden im Juli abgeschoben. Marcus Lendlein

Ähnliche Reaktionen rief auch der Fall einer vierköpfigen Familie aus El Salvador hervor, die am 11. Juni aus Roxheim abgeschoben wurde. Die Familie lebte zu diesem Zeitpunkt seit zwei Jahren in dem 2800-Einwohner-Dorf in der Nähe von Bad Kreuznach. Die Kinder gingen in die örtliche Kita und Grundschule, der Vater war Gemeindearbeiter, die Mutter sollte als Altenpflegehelferin angestellt werden, sobald eine Arbeitserlaubnis vorliegt. Die Eltern hätten absehbar aus eigener Kraft für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Die Familie galt als gut integriert, fleißig und freundlich. Eine finanziell geförderte Ausreise, von der Kreis-Ausländerbehörde in Aussicht gestellt, lehnten die Eltern ab. Der Vater sprach von einer anhaltenden Bedrohung durch Bandenkriminalität im Heimatland.

In Roxheim kam es nach der Abschiebung zu Solidaritätsbekundungen. 250 Bürger versammelten sich, schrieben Briefe an die Familie und spendeten Geld. Die Stimmung damals: Überraschung, dass die Abschiebung so schnell gekommen ist, viel Unverständnis für den Vollzug und Mitgefühl mit den Alcantaras.

Die Kreisverwaltung erklärte dazu, keinen Ermessensspielraum zu haben, um die Duldung der Familie aufrechtzuerhalten. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) habe die Asylanträge der Familie abgelehnt, eingelegte Rechtsmittel blieben ohne Erfolg. Auch von der Härtefallkommission des Landes bekamen die Alcantaras keine Unterstützung – aus einem eher banalen Grund: „Die Ausländerbehörde hatte schon den Flug zur Abschiebung gebucht. Dann ist der Antrag unzulässig, er wurde inhaltlich gar nicht geprüft“, sagte Kommissionsmitglied Friedrich Vetter gegenüber dieser Zeitung. Das Gesuch der Roxheimer Familie kam also schlicht zu spät.

Was im Fall der Familie aus El Salvador sehr schnell ging, dauerte bei einem ausreisepflichtigen 20-jährigen Afghanen, der in der 1800-Einwohner-Gemeinde Windesheim im Kreis Bad Kreuznach in einer Notunterkunft lebte, sehr viel länger: Der junge Mann sorgte bundesweit für Schlagzeilen, weil er mehrfach gewalttätig wurde und in seiner Unterkunft Hausverbot bekam. Ein Sicherheitsdienst bewachte ihn, ehe er im Juli abgeschoben wurde. Sein Asylantrag wurde im Oktober 2024 abgelehnt.