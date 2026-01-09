Autobahn-Bauprojekte in RLP Durch diese Baustellen müssen Autofahrer auch 2026 Kim Fauss 09.01.2026, 18:00 Uhr

i Bevor 2026 wieder neue Bauprojekte auf den Autobahnen im nördlichen Rheinland-Pfalz starten, fragt unsere Zeitung bei der Autobah GmbH nach, welche laufenden Projekte aus 2025 fortgesetzt werden. Jan Woitas. Jan Woitas/dpa

Auch 2026 begegnen den Menschen im nördlichen Rheinland-Pfalz wieder zahlreiche Baustellen auf den Autobahnen. Bevor die Autobahn GmbH neue Projekte vorstellt, wirft unsere Zeitung einen Blick auf Baustellen, die noch aus den Vorjahren andauern.

Gleich zu Beginn des Jahres müssen sich Autofahrer auf der A48 aufgrund einer Baustelle gedulden. Im Bereich der Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen kommt es zu einer zweitägigen Vollsperrung. Dort soll eine Behelfsbrücke über die Autobahn geschoben werden, um den Weg für den Ausbau der Überführung der L307 zu ebnen.







