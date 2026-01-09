Atemwegserreger akut im Umlauf Grippewelle füllt die Hausarztpraxen in RLP Jona Heck 09.01.2026, 17:12 Uhr

i Verschnupfte Nase, Husten oder Gliederschmerzen. Diese Symptome sind die Folge einer Erkältung. In der ersten Woche des neuen Jahres herrscht in Rheinland-Pfalz ein erhöhtes Infektionsgeschehen. Philip Dulian. picture alliance/dpa

Grippewelle zum Beginn von 2026: Immer wieder kommt es vor allem in den Wintermonaten zu vielen Infekten und Erkältungen. Auch 2026 startet mit vielen verschnupften Nasen. Was sagt die Statistik? Und wie nimmt eine Hausärztin das Geschehen wahr?

Schnee, Eis und Kälte. So lässt sich die erste Woche im neuen Jahr in Rheinland-Pfalz wohl ganz einfach beschreiben. Ein Wetter, welches sich die Menschen wahrscheinlich zu Weihnachten gewünscht hätten und jetzt im Januar bekommen haben, wenn es nach den Feiertagen wieder in den Alltag geht.







