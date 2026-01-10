Bunker im Land gesucht Taugt der alte Stollen an der Lahn als Schutzraum? Dirk Eberz 10.01.2026, 08:00 Uhr

i Dagmar Schweickert hat unsere Zeitung eingeladen, ihren Luftschutzstollen an der Lahn zu besuchen. Untertage ist es feucht und kühl. Aber tief im Berg könnte bald wieder ein Schutzraum entstehen. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Der Staat lässt die Bürger von Rheinland-Pfalz beim Bevölkerungsschutz im Regen stehen. Nur 1066 Plätze in Schutzräumen gibt es im Land. Deshalb schauen sich die Menschen nach Alternativen um. Wir haben Dagmar Schweickert in ihren Stollen begleitet.

Über die Jahrzehnte ist der Zugang zu dem versteckten Luftschutzstollen an der Lahn zugewachsen und überwuchert. „Wir mussten ihn erst mal freischneiden“, sagt Dagmar Schweickert, die den konkreten Standort ihres „Privatbunkers“ nicht nennen will. „Wir haben Sorge, dass Kinder eindringen und sich verletzen“, sagt sie.







Artikel teilen

Artikel teilen