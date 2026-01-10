Kontrollflüge auch in RLP Wo Hubschrauber bald Hochspannungsleitungen abfliegen 10.01.2026, 06:00 Uhr

Wenn Sie in den kommenden Wochen einen Hubschrauber sehen, der auffällig nah an Höchstspannungsfreileitungen entlangfliegt – nicht erschrecken! Die Chancen stehen hoch, dass es sich dabei um einen geplanten Kontrollflug handelt. Was dahintersteckt.

Es fällt auf, es macht Lärm, es sieht mitunter spektakulär aus: Demnächst werden wieder Höchstspannungsfreileitungen von Helikoptern aus kontrolliert – auch im nördlichen Rheinland-Pfalz. Wie der Übertragungsnetzbetreiber Amprion jetzt mitteilt, beginnen die bundesweiten Befliegungen am Montag, 12.







