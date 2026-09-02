Rund 100 Tage ist das Bündnis von CDU und SPD in Rheinland-Pfalz an der Regierung. Nach den Ergebnissen des «Rheinland-Pfalz Reports» gibt es viel Skepsis.

Ludwigshafen/Koblenz (dpa/lrs) – Mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Menschen in Rheinland-Pfalz glaubt nach einer Umfrage, das Land werde sich mit der neuen CDU/SPD-Koalition eher schlecht oder sehr schlecht entwickeln. 19 Prozent der Befragten setzen nach den Ergebnissen des repräsentativen «Rheinland-Pfalz Reports» im Auftrag der «Rhein-Zeitung» und des privaten Radiosenders RPR.1 auf einen positiven Prozess. 44 Prozent wollten noch keine Beurteilung abgeben.

Bei der Frage nach der politisch bevorzugten Partei rangiert die AfD nach dem «Rheinland-Pfalz Report» im Land mit 24 Prozent auf Platz eins vor der CDU (17 Prozent), der SPD (15) und den Grünen (10). Das Bündnis von Christdemokraten und Sozialdemokraten ist in Rheinland-Pfalz seit rund 100 Tagen an der Regierung. Bei der Online-Erhebung wurden mehr als 1.000 Personen ab 16 Jahren befragt.

Mit Blick auf die Arbeit der Bundesregierung gehen 67 Prozent der Befragten derzeit davon aus, dass sich Deutschland unter der Koalition von CDU und SPD eher schlecht oder sehr schlecht entwickelt. Nur 11 Prozent sehen nach der Umfrage eine positive Entwicklung, 22 Prozent der Befragten seien noch unentschieden.