Rheinland-Pfalz liegt beim E-Bike-Besitz im Vergleich der Bundesländer nicht weit hinter der Spitzengruppe. Der Trend zum Pedelec geht nicht nur im Land nach oben.

Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz besitzen einer Umfrage zufolge 31,4 Prozent der Menschen ein E-Fahrrad. Nach der Umfrage des Energieanbieters Eon unter bundesweit 30.000 Menschen stieg die Anzahl im Vergleich zum Vorjahr um knapp drei Prozentpunkte. Im Vergleich der Bundesländer verlor das Land binnen eines Jahres einen Platz und liegt jetzt auf Rang sechs.

Die höchsten Quoten beim Besitz von E-Bikes haben den Angaben zufolge Niedersachsen (39,4 Prozent), Nordrhein-Westfalen (34,1) und Bayern (33,7). Schlusslicht ist den Daten zufolge Berlin mit 15,1 Prozent. Den Ergebnissen zufolge würden bundesweit rund 40 Prozent der E-Bike-Besitzer ihr Elektrorad als Alternative zum Auto nutzen. Es sei damit längst mehr als Freizeit oder Komfort, so Eon.

Privater Kauf oder als Arbeitgeberangebot

Bei der Anschaffung sei der private Kauf mit mehr als 80 Prozent am weitesten verbreitet. Knapp elf Prozent würden auf Angebote von Arbeitgebern zurückgreifen. Der Rest entfalle auf andere Finanzierungsformen wie zum Beispiel privates Leasing.

Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Civey vom 8. bis 23. Juli online bis zu 30.000 deutsche Bürger ab 18 Jahren sowie 2.500 Besitzerinnen und Besitzer von E-Bikes und Pedelecs. Die Ergebnisse sind Eon zufolge repräsentativ.