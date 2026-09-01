Das Saarland findet sich bei der Nutzung von E-Bikes im Vergleich der Länder in der unteren Hälfte wieder. Doch bei den Zahlen zeigt sich ein deutlicher Trend nach oben.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland hat beim Besitz von E-Bikes einer Umfrage zufolge binnen eines Jahres im Vergleich der Bundesländer Plätze gut gemacht. Nach der Umfrage des Energieanbieters Eon unter bundesweit 30.000 Menschen besaßen im Saarland 25,3 Prozent der Menschen ein E-Bike, im Jahr zuvor waren es noch 20,8 Prozent gewesen. Im Vergleich der Bundesländer stiegt das Land binnen eines Jahres um zwei Plätze auf den zwölften Rang.

Die höchsten Quoten beim Besitz von E-Bikes haben den Angaben zufolge Niedersachsen (39,4 Prozent), Nordrhein-Westfalen (34,1 Prozent) und Bayern (33,7 Prozent). Schlusslicht ist den Daten zufolge Berlin mit nur 15,1 Prozent.

Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Civey vom 8. bis 23. Juli online bis zu 30.000 deutsche Bürger ab 18 Jahren sowie 2.500 Besitzerinnen und Besitzer von E-Bikes und Pedelecs. Die Ergebnisse sind Eon zufolge repräsentativ.

Privater Kauf deutlich vor Arbeitgeberangeboten

Den Ergebnissen zufolge nutzen bundesweit rund 40 Prozent das Elektrorad als Alternative zum Auto. Es sei damit längst mehr als Freizeit oder Komfort, so der Energieanbieter.

Bei der Anschaffung sei der private Kauf mit mehr als 80 Prozent am weitesten verbreitet. Knapp elf Prozent würden auf Angebote von Arbeitgebern zurückgreifen. Der Rest entfalle auf andere Finanzierungsformen wie zum Beispiel privates Leasing.