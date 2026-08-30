Bernkastel-Kues (dpa/lrs) – Überraschung bei einer Verkehrskontrolle: Als Beamte am Wochenende ein Auto in Bernkastel-Kues kontrolliert haben, haben die beiden Insassen ungefragt angegeben, dass sie soeben in einen nahen Döner-Imbiss eingebrochen seien. Wie die Polizei weiter mitteilte, fanden die Beamten dann tatsächlich zwei aus einem Spielautomaten stammende Geldkassetten mit Bargeld sowie Einbruchswerkzeug.

Zudem besaß der 37 Jahre alte Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis und das angebrachte Nummernschild war nicht auf das genutzte Auto ausgegeben. Sowohl der Fahrer als auch sein 38 Jahre alter Begleiter – die laut Polizei beide aus dem Saarland stammen – seien strafrechtlich bereits mehrfach auffällig geworden. «Beide Beschuldigte werden sich nun wegen der genannten Straftaten verantworten müssen», hieß es.