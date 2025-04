i Marktführer aus dem Westerwald: Matthias Witt hat in Höhr-Grenzhausen die größte Unternehmensberatung im Militärgeschäft aufgebaut. "Business to Military", beschreibt er sein Geschäftsmodell. Dirk Eberz

Hinter der repräsentativen Villa in Höhr-Grenzhausen flattern zwei Fahnen mit Firmenlogo im Wind. Wimcom. Der Name dürfte selbst vielen Nachbarn nur wenig sagen. Im Zweifelsfall irgendwas mit Keramik und Töpfern, damit liegt man im Kannebäckerland eigentlich nie so ganz falsch. Diesmal schon. Das Ambiente ist gediegen. Hinter der blauen Fassade erwarten Besucher helle Räume mit hohen Decken. Eine Holztreppe führt in Witts Büro mit Blick auf die Westerwald-Arkaden. Beschauliche Kleinstadtatmosphäre.

Doch im „Haus Blum“ wird das ganz große Rad gedreht. Und zwar in einer einstigen Marktnische, die momentan mit Milliarden geradezu zugeschüttet wird. Der Standort im Westerwald ist kein Zufall. Nur 15 Minuten Autominuten über die A48 entfernt schlägt das Herz des deutschen Rüstungswesens. „Koblenz hat das größte Beschaffungsamt Europas“, betont Geschäftsführer Matthias Witt. Wimcom liegt somit praktisch in der Einflugschneise zum Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) in Koblenz.

i Im Koblenzer Beschaffungsamt werden Hunderte Milliarden Euro bewegt. Bis nach Höhr-Grenzhausen zu Wimcom sind es gerade mal 15 Minuten im Auto. Thomas Frey/dpa

Die Goldgrube der Zeitenwende. Und Witt teilt mit seinen knapp 25 Mitarbeitern die passenden Schaufeln und Spitzhacken aus. „Wir sind immer nah am BAAINBw dran, aber sitzen nie auf dessen Schoß“, erklärt der 57-Jährige. Sein Geschäftsmodell: B2M. „Business to Military“, erklärt Witt. „Wir verstehen Militär.“ Die Unternehmensberatung Wimcom sieht sich als Türöffner für den Mittelstand zum Sondervermögen.

Witt weiß, wovon er spricht. Das Militär ist Teil seiner DNA. Der promovierte Kaufmann stammt aus einer Offiziersfamilie. Sein Vater war bei der Marine. „Ich bin mit Rüstung und Nutzung aufgewachsen“, sagt er. Auch er selbst war Berufssoldat und hat später als Rüstungsmanager Projekte mit den Großkonzernen Rheinmetall und Diehl betreut, bevor er 2014 Wimcom gegründet hat. „Wir leben in der Community“, sagt er. Da wird er geradezu pathetisch. „Das muss man atmen.“

Lange haftete dem Rüstungssektor in Deutschland ein Schmuddelimage an. „Das verändert sich gerade radikal“, sagt er. Jetzt braucht man sie. Spätestens seit die Bundesregierung die Schuldenbremse gelöst hat und die Rüstungsmilliarden wie Manna vom Himmel fallen, befinde sich die Wirtschaft in Wallung. „Die Anfragen an uns haben sich vervierfacht“, sagt Witt. „Quasi über Nacht.“ Friedrich Merz sei Dank.

Denn Wimcom ist der Platzhirsch unter den Unternehmensberatern im deutschen Militärgeschäft. „Wir sind Marktführer“, betont Witt. Über Jahrzehnte hat sich der 57-Jährige ein Netzwerk aufgebaut, das so in Deutschland einzigartig ist. „Wir sind bei null gestartet“, räumt Witt ein. Damals noch im Lahnsteiner Johanniskloster. Aber da wurde der Platz schnell zu klein. Heute zählen fast alle knapp 400 Unternehmen der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie zu seinen Kunden. Auch einige der ganz Großen, wie er betont. „Wir beraten auch große Systemhäuser“, sagt Witt. Zudem ist Witt Mittelstandssprecher der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik.

Das Geschäft brummt. „Unser Umsatz bewegt sich im guten siebenstelligen Bereich“, erklärt er. Und die Zeichen stehen weiter auf Wachstum. Witt hat dazu ein Expertenteam zusammengestellt, das vom Ex-General bis zu ehemaligen Spitzenbeamten im Verteidigungsministerium reicht. Hinzu kommen etwa pensionierte Spezialisten aus dem Koblenzer Beschaffungsamt und erfahrene Rüstungsmanager. „Einer unserer heutigen Mitarbeiter war mein Kompaniechef, als ich 1987 bei der Bundeswehr angefangen habe“, sagt Witt. Bei Wimcom weiß man also genau, wie das deutsche Beschaffungswesen tickt. Und das soll was heißen.

i In der Rüstungsindustrie stehen die Zeichen auf Wachstum. Davon profitieren nicht nur die großen Konzerne. Auch mittelständische Unternehmen profitieren vom Sondervermögen. Wimcom in Höhr-Grenzhausen fungiert dabei als Türöffner. Philipp Schulze. picture alliance/dpa

Denn die Prozesse sind zäh und langwierig. Ganz dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. „Uns kommt dabei eine Dolmetscherfunktion zu“, erklärt Witt. Deutsch – Rüstung. Rüstung – Deutsch. Für viele Unternehmenschefs ist das eine Fremdsprache. „Wir machen fit für die Bundeswehr“, sagt der Militärexperte. „Nach der Schulung qualmt denen der Kopf.“ Allein die Ausschreibungsformalitäten des Koblenzer Beschaffungsamts sind für die meisten Außenstehenden ein Buch mit sieben Siegeln. „Das sind ja oft Hunderte Seiten“, betont Witt. Eine Wissenschaft für sich. „Da müssen wir deshalb immer sehr akribisch arbeiten.“

Dennoch strecken gerade immer mehr metallverarbeitende Betriebe ihre Fühler in Richtung Rüstung aus – etwa in der schwächelnden Automobilindustrie. „Denen bricht dramatisch der Umsatz weg“, weiß Witt aus vielen Gesprächen. „Dieser Effekt ist richtig stark“, sagt der Wimcom-Chef. Spätestens seit vergangenem Herbst.

Doch selbst Konzerne wie Volkswagen könnten nicht einfach mal so auf Rüstung umstellen, warnt Witt. „In der Autoindustrie haben wir es mit hoch automatisierter Serienfertigung zu tun“, sagt der Wahlwesterwälder. Bei Panzern etwa sei das ganz anders. „Das ist im Prinzip immer noch Manufakturarbeit.“

Dennoch sei die Nachfrage so groß wie nie zuvor. „Es herrscht Goldgräberstimmung“, sagt Witt. „Wir wollen sie kanalisieren.“ Zunächst müssten bei einem Umstieg von ziviler Produktion auf Rüstungsgüter ganz grundsätzliche Frage geklärt werden. Der 57-Jährige nennt ein Beispiel: „Ziehen die Mitarbeiter alle mit?“ Und stimmt der Bedarf der Bundeswehr überhaupt mit dem Portfolio der Unternehmen überein? Manchmal rate er Kunden deshalb von einem Engagement ab.

Für alle anderen sei der Markt hingegen höchst lukrativ. „In den vergangenen elf Jahren haben unsere Kunden durch unsere Beratung Umsatzsteigerungen in Höhe von insgesamt 3,5 Milliarden Euro erzielt“, sagt Witt stolz. Der größte Teil des Kuchens gehe dabei aber immer noch nach Bayern und Baden-Württemberg. Rheinland-Pfalz hingegen profitiere bisher nur wenig von seiner Nähe zum Koblenzer Beschaffungsamt. Aber das kann sich ja noch ändern. Bei Wimcom arbeitet man dran. Dazu brauchen sie wohl schon bald wieder neue Mitarbeiter.