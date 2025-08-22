Die Rhein-Zeitung bittet wieder zum „Bingo-Fieber auf dem Wasser“: Am Sonntag, 14. September, wird an Bord der „MS Goldstück“ auf der Mosel gespielt. Was das kostet und wo man sich anmelden kann.

Eine fröhliche Runde Bingo – und dazu herrliche Ausblicke auf die Landschaft der Terrassenmosel: Das bietet die Veranstaltung „Bingo-Fieber auf dem Wasser“, zu der unsere Zeitung am Sonntag, 14. September, von 14.30 bis 19.30 Uhr einlädt. Dann geht es an Bord der „MS Goldstück“ auf eine Schifffahrt von Kobern-Gondorf nach Koblenz und zurück – „begleitet von guter Laune, besterUnterhaltung und spannenden Bingo-Runden mit tollen Preisen“, wie es im Ankündigungstext heißt.

Beim Bingo erhalten die Mitspieler Teilnahmecoupons, die mit Zahlen bedruckt sind. Der Spielleiter zieht dann Zahlen aus einer Lostrommel – wer die gezogene Zahl auf seinem Blatt hat, streicht sie aus. Wer eine bestimmte Reihe ausgestrichen hat, hat ein „Bingo“.

Einlass ist um 14 Uhr in Kobern-Gondorf. Kosten: 39 Euro für RZ-Abonnenten mit Rabattcode „AboAusweis“, für Nichtabonnenten 49 Euro (ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee pro Person sind inklusive). Infos und Anmeldung: www.rz-forum.de/bingored