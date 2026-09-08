Wind facht die Flammen an, das Feuer greift von einem Feld im Saarland auf einen Wald über. Auch dank der Hilfe von Landwirten gelingt es schließlich, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Eppelborn (dpa/lrs) - Ein Wald- und Flächenbrand bei Eppelborn im Saarland hat für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Insgesamt waren ab dem Nachmittag mehr als 100 Einsatzkräfte vor Ort. Am Abend konnte das Feuer einem Sprecher der Feuerwehr zufolge unter Kontrolle gebracht werden. Zwei Feuerwehrangehörige seien durch Rauchgase verletzt worden.

Zwischenzeitlich war von einer Brandfläche von etwa 2.500 Quadratmetern die Rede gewesen. Am Abend sprach die Feuerwehr dann noch von 1,5 Hektar an verbrannter Fläche. Dort liefen noch Nachlöscharbeiten, die sich auch noch hinziehen dürften.

Landwirte helfen bei Versorgung mit Löschwasser

Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte den Angaben zufolge von Landwirten. Diese hätten insbesondere bei der Versorgung mit Löschwasser geholfen. Die Feuerwehr bleibe zunächst mit zahlreichen Kräften vor Ort, weil sich versteckte Glutnester erneut entzünden könnten, hieß es in einer Mitteilung. Die betroffenen Areale würden daher intensiv kontrolliert.

Anwohner waren in Warnhinweisen gebeten worden, auch wegen starker Rauchentwicklung den Bereich um die Einsatzstelle weiträumig zu meiden. Am Abend hieß es weiterhin, Zufahrtswege seien freizuhalten.

Wind habe die Flammen immer wieder angefacht, berichtete der Feuerwehrsprecher. Sie hätten von einem Feld auf einen Wald übergegriffen. Zeitweise habe es Flammenlängen von bis zu acht Metern gegeben. Auch Drohnen wurden eingesetzt, um sich einen Überblick über den Brand zu verschaffen.