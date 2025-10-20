In Mainz und seit Kurzem auch in Trier bietet der Mobilitätsdienstleister Uber bereits seinen Fahrtenvermittlungsdienst an – kommt das Angebot bald auch nach Koblenz? Wir haben beim Unternehmen nachgefragt. Und auch bei Kritikern des Dienstes.
„Ich ruf’ mir ein Uber“: In Metropolen ist dieser Satz längst ganz normaler Alltag – in manchen Städten wie Berlin hat er gar „Ich ruf’ mir ein Taxi“ mehr oder weniger abgelöst. Auch in Rheinland-Pfalz breitet sich der Fahrdienst mit seiner App immer weiter aus.