Mainz und Trier sind dabei Uber breitet sich aus – wann ist Koblenz an der Reihe? 20.10.2025, 18:00 Uhr

i Uber macht dem klassischen Taxigewerbe Konkurrenz - inzwischen auch in Rheinland-Pfalz. Nach Mainz ist das Angebot inzwischen auch in Trier vertreten. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

In Mainz und seit Kurzem auch in Trier bietet der Mobilitätsdienstleister Uber bereits seinen Fahrtenvermittlungsdienst an – kommt das Angebot bald auch nach Koblenz? Wir haben beim Unternehmen nachgefragt. Und auch bei Kritikern des Dienstes.

„Ich ruf’ mir ein Uber“: In Metropolen ist dieser Satz längst ganz normaler Alltag – in manchen Städten wie Berlin hat er gar „Ich ruf’ mir ein Taxi“ mehr oder weniger abgelöst. Auch in Rheinland-Pfalz breitet sich der Fahrdienst mit seiner App immer weiter aus.







