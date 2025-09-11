Kaiserslautern
Tür zu, Baby drin: Windstoß sperrt Frau aus Auto aus
Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an.
Ein versehentlich eingesperrtes Kind sorgt in der Pfalz für Aufregung. Der Vorfall endet glimpflich.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Autotür zu, aber Schlüssel und Kleinkind im Wagen – in diese missliche Lage ist eine Frau in Kaiserslautern geraten. Wie die Polizei mitteilte, war die 54-Jährige ausgestiegen, um einen Brief einzuwerfen. Jedoch schlug der Wind die Tür zu und der wenige Wochen alte Enkel lag im Auto.

Die Frau habe die Polizei verständigt, zudem seien Rettungsdienst und Feuerwehr hinzugerufen worden, hieß es. Nach kurzer Zeit sei die Tür des Fahrzeugs geöffnet und das Baby «befreit» worden. «Dem Kleinen ging es gut. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Ende gut – alles gut», bilanzierte das Polizeipräsidium Westpfalz.

