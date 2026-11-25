Mannheim (dpa) – Ein Truthahn soll in Mannheim ein Mehrparteienhaus unter Wasser gesetzt haben. Feuerwehrleute fanden das Tier in einem Badezimmer auf dem Wannenrand sitzend, wie die Polizei mitteilte. Am Waschbecken daneben sei das Wasser aus dem Hahn gelaufen und im Waschbecken habe Tierfutter gelegen. Da sei es naheliegend, dass der Truthahn beim Versuch zu fressen, den Wasserhahn betätigt habe, sagte ein Polizeisprecher.

Vogel in Wohnung gehalten

Eine Anwohnerin hatte am Dienstag die Einsatzkräfte gerufen, weil Wasser durch mehrere Stockwerke des Gebäudes gelaufen war. Aus einem Fenster in einer Wohnung im zweiten Geschoss drang demnach weißer Dampf. Es war Wasserdampf, wie sich im Anschluss herausstellte. Der Bewohner war zunächst nicht erreichbar. Feuerwehrleute stiegen laut Polizeimitteilung über eine Drehleiter und ein gekipptes Fenster ein. Außer dem Truthahn im Bad fanden sie auch eine Katze in der Wohnung.

Nach Erkenntnissen der Ermittler hat der Bewohner neben der Katze auch den Truthahn in der Wohnung gehalten. Wegen des verwahrlosten Zustandes der Wohnung wurde ein Tierhalteverbot beim zuständigen Veterinäramt der Stadt Mannheim angeregt. Die Tierrettung nahm sowohl den Vogel als auch die Katze in ihre Obhut. Ob ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliegt, wird der Polizei zufolge geprüft. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.