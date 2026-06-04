Truck-Grand-Prix in der Eifel
Truck-Rennfahrer Sascha Lenz: „Wir sind normale Leute“ 
Beim Autogramme schreiben ist Race-Truck-Pilot Sascha Lenz aus Plaidt eines der gefragtesten "Opfer".
Beim Autogramme schreiben ist Race-Truck-Pilot Sascha Lenz aus Plaidt eines der gefragtesten "Opfer".
Jürgen C. Braun

Drei Wochen vor dem Internationalen Shell ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring: Der MAN-Pilot Sascha Lenz aus der Eifel gilt in der Szene als Star – eine Bezeichnung, der der bodenständige Familienmensch wenig anfangen kann. 

Lesezeit 4 Minuten
A m zweiten Juli-Wochenende steigt am Nürburgring eines der publikumträchtigsten Events im Jahr, der Internationale Shell ADAC Truck-Grand-Prix. In diesem Jahr feiert der „Trucker“, der nicht nur extremer Motorsport, sondern auch gleichzeitig Schaufenster des Berufskraftfahrer- und Spedition ist, seinen 40.

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