Truck-Grand-Prix in der Eifel Truck-Rennfahrer Sascha Lenz: „Wir sind normale Leute“ Jürgen C. Braun 04.06.2026, 13:09 Uhr

i Beim Autogramme schreiben ist Race-Truck-Pilot Sascha Lenz aus Plaidt eines der gefragtesten "Opfer". Jürgen C. Braun

Drei Wochen vor dem Internationalen Shell ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring: Der MAN-Pilot Sascha Lenz aus der Eifel gilt in der Szene als Star – eine Bezeichnung, der der bodenständige Familienmensch wenig anfangen kann.

A m zweiten Juli-Wochenende steigt am Nürburgring eines der publikumträchtigsten Events im Jahr, der Internationale Shell ADAC Truck-Grand-Prix. In diesem Jahr feiert der „Trucker“, der nicht nur extremer Motorsport, sondern auch gleichzeitig Schaufenster des Berufskraftfahrer- und Spedition ist, seinen 40.







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