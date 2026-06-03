Gericht erlaubt Spritzflüge Apollofalter legt Dilemma im Steilhang der Mosel offen Birgit Pielen 03.06.2026, 14:00 Uhr

i Der Mosel-Apollofalter ist eine sehr seltene Schmetterlingsart, die im Moseltal zwischen Winningen und Bremm zu finden ist. Ist sie durch Hubschrauberspritzungen gefährdet? MoselSafari R6

Die Hubschrauber dürfen weiter über den Mosel-Steillagen Pflanzenschutzmittel spritzen: Das Verwaltungsgericht Koblenz hat einen Eilantrag der Deutschen Umwelthilfe abgewiesen, die um den Apollofalter fürchtet.

Die Spritzhubschrauber werden auch in diesem Jahr weiter über die Mosel-Steillagen fliegen. Das Verwaltungsgericht Koblenz hat einen Eilantrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zurückgewiesen und damit den Weg für die bereits genehmigten Fungizidspritzungen in besonders steilen Weinbergen freigemacht.







Artikel teilen

Artikel teilen