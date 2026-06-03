Gericht erlaubt Spritzflüge
Apollofalter legt Dilemma im Steilhang der Mosel offen
Der Mosel-Apollofalter ist eine sehr seltene Schmetterlingsart, die im Moseltal zwischen Winningen und Bremm zu finden ist. Ist
Der Mosel-Apollofalter ist eine sehr seltene Schmetterlingsart, die im Moseltal zwischen Winningen und Bremm zu finden ist. Ist sie durch Hubschrauberspritzungen gefährdet?
MoselSafari R6

Die Hubschrauber dürfen weiter über den Mosel-Steillagen Pflanzenschutzmittel spritzen: Das Verwaltungsgericht Koblenz hat einen Eilantrag der Deutschen Umwelthilfe abgewiesen, die um den Apollofalter fürchtet.

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Die Spritzhubschrauber werden auch in diesem Jahr weiter über die Mosel-Steillagen fliegen. Das Verwaltungsgericht Koblenz hat einen Eilantrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zurückgewiesen und damit den Weg für die bereits genehmigten Fungizidspritzungen in besonders steilen Weinbergen freigemacht.

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Rheinland-PfalzJustiz

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