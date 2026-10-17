Es sind ganz unterschiedliche „Seelenabdrücke“, die Christoph Koch filmisch festhält, oft inspirierend, teils auch ergreifend. Mit „Begegnungen der Seele 2“ setzt der Regisseur die 2025 begonnene Reise nun fort – und schließt einen weiteren Kreis.
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Was mit einem ungewöhnlichen Traum begann, mündete im Februar 2025 in einen bemerkenswerten Film – mit dem passgenauen Titel „Begegnungen der Seele“. Die Menschen, die Christoph Koch in seiner Vision zunächst nur schemenhaft im Kreis gesehen hatte, traf er in den Monaten darauf an ihren Lieblingsorten, tauschte sich mit ihnen aus, erlangte dabei sehr intime, oft auch emotionale Einblicke in ihr Innenleben – und fertige daraus schließlich ...