Premiere im Kinopolis Koblenz
„Begegnungen der Seele“: Ein Film übers Menschsein 
Die wohl bewegendste Geschichte im Film „Begegnungen der Seele 2“ ist die von Crystal Drieschner, die sich – im Bewusstsein des
Die wohl bewegendste Geschichte im Film „Begegnungen der Seele 2“ ist die von Crystal Drieschner, die sich – im Bewusstsein des nahenden Todes – von Christoph Koch mit der Kamera begleiten ließ.
Christoph Koch

Es sind ganz unterschiedliche „Seelenabdrücke“, die Christoph Koch filmisch festhält, oft inspirierend, teils auch ergreifend. Mit „Begegnungen der Seele 2“ setzt der Regisseur die 2025 begonnene Reise nun fort – und schließt einen weiteren Kreis.

Lesezeit 2 Minuten
Was mit einem ungewöhnlichen Traum begann, mündete im Februar 2025 in einen bemerkenswerten Film – mit dem passgenauen Titel „Begegnungen der Seele“. Die Menschen, die Christoph Koch in seiner Vision zunächst nur schemenhaft im Kreis gesehen hatte, traf er in den Monaten darauf an ihren Lieblingsorten, tauschte sich mit ihnen aus, erlangte dabei sehr intime, oft auch emotionale Einblicke in ihr Innenleben – und fertige daraus schließlich ...
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