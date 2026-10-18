Ärger über hohe Spritpreise
Wo für Tankbetrüger die Schmerzgrenze liegt
Trotz Neuauflage des Tankrabatts hat sich der Literpreis deutlich oberhalb von zwei Euro eingependelt. Viele Autofahrer sind fru
Trotz Neuauflage des Tankrabatts hat sich der Literpreis deutlich oberhalb von zwei Euro eingependelt. Viele Autofahrer sind frustriert, dennoch ist die Zahlungsmoral an deutschen Tankstellen hoch – dafür sorgt die Videoüberwachung.
Frank Schmidt-Wyk

Wegfahren, ohne zu zahlen? Der eine oder andere Autofahrer mag aus Verzweiflung über die Spritpreise mit dem Gedanken spielen, wird aber durch die Videoüberwachung an Tankstellen diszipliniert. So lange ein Betrag nicht überschritten wird...

Lesezeit 3 Minuten
Führen die anhaltend hohen Spritpreise zu mehr Fällen von Tankbetrug? Fahren mehr Autofahrer nach dem Tanken von der Zapfsäule weg, ohne zu bezahlen, als früher? Die These klingt plausibel. Ob sie auch einer Überprüfung standhält?Zunächst ein Blick auf die Zahlen.
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