Wegfahren, ohne zu zahlen? Der eine oder andere Autofahrer mag aus Verzweiflung über die Spritpreise mit dem Gedanken spielen, wird aber durch die Videoüberwachung an Tankstellen diszipliniert. So lange ein Betrag nicht überschritten wird...
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Führen die anhaltend hohen Spritpreise zu mehr Fällen von Tankbetrug? Fahren mehr Autofahrer nach dem Tanken von der Zapfsäule weg, ohne zu bezahlen, als früher? Die These klingt plausibel. Ob sie auch einer Überprüfung standhält?Zunächst ein Blick auf die Zahlen.