Wenn die Handwerkskammer Koblenz ihre Meisterjubilare ehrt, wird es nicht selten emotional. Diesmal brach die Veranstaltung sogar Rekorde. So viele Jahre Meistersachverstand war noch nie an einem Fleck versammelt.
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9950 Meisterjahre auf einem Fleck: So viel Meistersachverstand kam bei einer Ehrung der Handwerkskammer (HwK) Koblenz noch nie zusammen. 183 Jubilare hatten ihre Familienangehörigen mitgebracht und erlebten im festlichen Ambiente im Zentrum für Ernährung und Gesundheit in Koblenz eine würdige Ehrung ihrer Meisterverdienste, die vor 50, 60, 65 oder sogar 70 Jahren erreicht wurden, teilt die Kammer mit.