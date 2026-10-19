Über die Höhen entlang der Mosel radeln und herrliche Ausblicke genießen – das soll der geplante Panorama-Höhenradweg zwischen Saarburg und Koblenz möglich machen. Seine Finanzierung steht. Projektleiterin Julia Hinz erklärt, wie es jetzt weitergeht.
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Wenn sie von ihm spricht, gerät Julia Hinz ins Schwärmen: „Er wird wunderschöne Ausblicke auf die Mosel-Region für den Radverkehr zugänglich machen“, sagt die Projektleiterin bei der Mosellandtouristik. Die Rede ist vom geplanten Panorama-Höhenradweg zwischen Saarburg und Koblenz.