Aus für WHU-Campus Vallendar „Ich kann die Entscheidung sehr gut nachvollziehen“ Dirk Eberz 17.10.2026, 06:00 Uhr

i Marc Vietor hat mit einem Kumpel an der WHU Vallendar seine Firma Audibene ausgetüftelt. Mittlerweile ist aus dem Start-up der deutsche Marktführer für Hörgeräte geworden. Der 46-Jährige ist dem Campus aber immer verbunden geblieben. Heute ist er Sprecher der knapp 7000 Ehemaligen der Privatuni, die ihre Netzwerke weiter nutzen. Dennoch hält Vietor den Umzug nach Düsseldorf für die richtige Entscheidung (Archivbild). Dirk Eberz

Die Nachricht vom Umzug der WHU nach Düsseldorf hat die Lokalpolitiker in Vallendar eiskalt erwischt. Die rund 7000 Ehemaligen der Privatuni wussten hingegen Bescheid. Wir haben mit dem Alumni-Vorsitzenden Marc Vietor über die Motive gesprochen.

Wir erreichen Marc Vietor am Flughafen Johannesburg. Der Geschäftsführer von Audibene will auch in Südafrika im Hörgeräte-Markt expandieren. Der 46-Jährige denkt international. So wie die meisten der 7000 Ehemaligen der WHU Vallendar, die er als Sprecher vertritt.







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