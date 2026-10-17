Die Nachricht vom Umzug der WHU nach Düsseldorf hat die Lokalpolitiker in Vallendar eiskalt erwischt. Die rund 7000 Ehemaligen der Privatuni wussten hingegen Bescheid. Wir haben mit dem Alumni-Vorsitzenden Marc Vietor über die Motive gesprochen.
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Wir erreichen Marc Vietor am Flughafen Johannesburg. Der Geschäftsführer von Audibene will auch in Südafrika im Hörgeräte-Markt expandieren. Der 46-Jährige denkt international. So wie die meisten der 7000 Ehemaligen der WHU Vallendar, die er als Sprecher vertritt.