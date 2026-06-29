Landesstiftung Villa Musica 
40 Jahre Villa Musica: Rückenwind zum Jubiläum
Schloss Engers beherbergt die Kammermusikakademie der Villa Musica - der Dianasaal, hier beim Pfingstfestival, gehört zu den sch
Schloss Engers beherbergt die Kammermusikakademie der Villa Musica - der Dianasaal, hier beim Pfingstfestival, gehört zu den schönsten Konzertorten des Landes und ist eine von 51 Spielstätten der Villa Musica in Rheinland-Pfalz.
Claus Ambrosius

Zum 40. Geburtstag startet Villa Musica mit neuer Dynamik in ihr fünftes Jahrzehnt. Internationale Spitzenkräfte, neue Förderbausteine und 119 Konzerte an 51 Spielorten prägen die Jubiläumssaison der rheinland-pfälzischen Landesstiftung.

Lesezeit 4 Minuten
Im Kulturbetrieb wird gern ein Mantra beschworen: Wer bestehen will, muss sich ständig neu erfinden. Neue Formate, neue Zielgruppen, neue Strategien – wer nicht pausenlos Neues verspricht, verschwindet schnell vom Radar. Villa Musica Rheinland-Pfalz macht seit 40 Jahren das Gegenteil.

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