Zum 40. Geburtstag startet Villa Musica mit neuer Dynamik in ihr fünftes Jahrzehnt. Internationale Spitzenkräfte, neue Förderbausteine und 119 Konzerte an 51 Spielorten prägen die Jubiläumssaison der rheinland-pfälzischen Landesstiftung.
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Im Kulturbetrieb wird gern ein Mantra beschworen: Wer bestehen will, muss sich ständig neu erfinden. Neue Formate, neue Zielgruppen, neue Strategien – wer nicht pausenlos Neues verspricht, verschwindet schnell vom Radar. Villa Musica Rheinland-Pfalz macht seit 40 Jahren das Gegenteil.