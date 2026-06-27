Entwicklung bleibt schwierig
Landeskrankenhaus fährt 11,4 Millionen Euro Verlust ein
Die Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach ist eine der größten Einrichtungen des Landeskrankenhauses. Der landeseigene Krankenhaus
Die Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach ist eine der größten Einrichtungen des Landeskrankenhauses. Der landeseigene Krankenhausträger schreibt Verluste in Millionenhöhe.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Wie kommt das Landeskrankenhaus Rheinland-Pfalz heraus aus seinen finanziellen Turbulenzen? Geschäftsführer Alexander Wilhelm, dessen Vertrag gerade verlängert wurde, hat schwere Hausaufgaben vom Aufsichtsrat bekommen. Die aktuelle Entwicklung.

Lesezeit 2 Minuten
Mit einem Defizit in Höhe von 11,4 Millionen Euro hat das Landeskrankenhaus Rheinland-Pfalz sein Geschäftsjahr 2025 abgeschlossen – damit konnte der Verlust zumindest abgemildert werden. Standen zwischenzeitlich etwa 14 Millionen Miese im Raum, war zuletzt von 11,8 Millionen Euro die Rede.

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