Landeskrankenhaus fährt 11,4 Millionen Euro Verlust ein
Wie kommt das Landeskrankenhaus Rheinland-Pfalz heraus aus seinen finanziellen Turbulenzen? Geschäftsführer Alexander Wilhelm, dessen Vertrag gerade verlängert wurde, hat schwere Hausaufgaben vom Aufsichtsrat bekommen. Die aktuelle Entwicklung.
Lesezeit 2 Minuten
Mit einem Defizit in Höhe von 11,4 Millionen Euro hat das Landeskrankenhaus Rheinland-Pfalz sein Geschäftsjahr 2025 abgeschlossen – damit konnte der Verlust zumindest abgemildert werden. Standen zwischenzeitlich etwa 14 Millionen Miese im Raum, war zuletzt von 11,8 Millionen Euro die Rede.