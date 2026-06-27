Entwicklung bleibt schwierig Landeskrankenhaus fährt 11,4 Millionen Euro Verlust ein 27.06.2026, 08:00 Uhr

i Die Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach ist eine der größten Einrichtungen des Landeskrankenhauses. Der landeseigene Krankenhausträger schreibt Verluste in Millionenhöhe. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Wie kommt das Landeskrankenhaus Rheinland-Pfalz heraus aus seinen finanziellen Turbulenzen? Geschäftsführer Alexander Wilhelm, dessen Vertrag gerade verlängert wurde, hat schwere Hausaufgaben vom Aufsichtsrat bekommen. Die aktuelle Entwicklung.

Mit einem Defizit in Höhe von 11,4 Millionen Euro hat das Landeskrankenhaus Rheinland-Pfalz sein Geschäftsjahr 2025 abgeschlossen – damit konnte der Verlust zumindest abgemildert werden. Standen zwischenzeitlich etwa 14 Millionen Miese im Raum, war zuletzt von 11,8 Millionen Euro die Rede.







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