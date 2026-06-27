Gewitter zur Premiere, Hitze danach: Gleich zwei „Fidelio“-Vorstellungen im Koblenzer Theaterzelt wurden vorsorglich abgesagt. Chefdirigent Marcus Merkel spricht über die schwierige Akustik, seine Liebe zu Beethoven und die unerwartet freien Tage.
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Hätte, hätte, Fahrradkette: Eigentlich hätte die reguläre Theatersaison in Koblenz in diesen Tagen bereits im generalsanierten Großen Haus geendet. Doch die Sanierung verzögerte sich bekanntlich mehrfach, wurde deutlich teurer als geplant, und so musste auch die Interimslösung zunächst um die Spielzeit 2025/2026 und jüngst voraussichtlich bis Anfang 2027 verlängert werden.