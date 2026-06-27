Oper in Koblenz „Fidelio“: Hitzedrama um „Beethovens Popmusik“ Claus Ambrosius 27.06.2026, 19:39 Uhr

i Vor ihm das Staatsorchester, die Sänger hinter ihm, ringsumher das Theaterzelt: Was hört eigentlich Dirigent Marcus Merkel in dieser Ausnahmesituation? "Nicht viel!", sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Isa Steinhäuser

Gewitter zur Premiere, Hitze danach: Gleich zwei „Fidelio“-Vorstellungen im Koblenzer Theaterzelt wurden vorsorglich abgesagt. Chefdirigent Marcus Merkel spricht über die schwierige Akustik, seine Liebe zu Beethoven und die unerwartet freien Tage.

Hätte, hätte, Fahrradkette: Eigentlich hätte die reguläre Theatersaison in Koblenz in diesen Tagen bereits im generalsanierten Großen Haus geendet. Doch die Sanierung verzögerte sich bekanntlich mehrfach, wurde deutlich teurer als geplant, und so musste auch die Interimslösung zunächst um die Spielzeit 2025/2026 und jüngst voraussichtlich bis Anfang 2027 verlängert werden.







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