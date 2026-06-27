Geistlicher beurlaubt
Staatsanwalt ermittelt gegen Trierer Bistumspriester
Erneut steht ein katholischer Priester aus dem Bistum Trier im Zwielicht. Gegen den Geistlichen ermittelt die Staatsanwaltschaft
Erneut steht ein katholischer Priester aus dem Bistum Trier im Zwielicht. Gegen den Geistlichen ermittelt die Staatsanwaltschaft.
Jens Büttner. picture alliance/dpa

Erneut steht ein katholischer Priester aus dem Bistum Trier im Zwielicht. Gegen den Geistlichen ermittelt die Staatsanwaltschaft. Wir haben nachgefragt, was dem Priester konkret vorgeworfen wird.

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Das Bistum Trier kommt aus den Negativschlagzeilen nicht heraus: Gegen einen Priester aus der Diözese von Bischof Stephan Ackermann hat die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hintergrund sind Vorwürfe einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung, teilte das Bistum am Freitag mit.

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