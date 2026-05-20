Linke im Wartestand Trierer Linke muss noch auf Einzug in Bundestag warten Rolf Seydewitz 20.05.2026, 06:00 Uhr

i Der Stuhl von Lin Lindner im Deutschen Bundestag bleibt vorerst weiter unbesetzt (Symbolfoto). Michael Kappeler/dpa

Die Trierer Linken-Politikerin Lin Lindner sollte eigentlich längst im Bundestag sitzen. Doch noch sitzt die 31-jährige Linke im Wartestand. Jetzt es gibt neue Nachrichten aus Berlin.

Rheinland-Pfalz/Berlin. Die letzte Bundestagswahl liegt schon fast 15 Monate zurück. Die Linke kam im Februar vergangenen Jahres auf satte 8,8 Prozent der Stimmen, schnitt damit knapp 4 Prozentpunkte besser ab als vier Jahre zuvor. In Rheinland-Pfalz schnitt die Partei mit 6,5 Prozent zwar etwas schwächer ab, dennoch zogen zwei Kandidaten aus dem Land in den Bundestag ein: Julia-Christina Stange und der Listenführer Gerhard Trabert.







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