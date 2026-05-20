Linke im Wartestand
Trierer Linke muss noch auf Einzug in Bundestag warten
Der Stuhl von Lin Lindner im Deutschen Bundestag bleibt vorerst weiter unbesetzt (Symbolfoto).
Der Stuhl von Lin Lindner im Deutschen Bundestag bleibt vorerst weiter unbesetzt (Symbolfoto).
Michael Kappeler/dpa

Die Trierer Linken-Politikerin Lin Lindner sollte eigentlich längst im Bundestag sitzen. Doch noch sitzt die 31-jährige Linke im Wartestand. Jetzt es gibt neue Nachrichten aus Berlin.

Lesezeit 2 Minuten
Rheinland-Pfalz/Berlin. Die letzte Bundestagswahl liegt schon fast 15 Monate zurück. Die Linke kam im Februar vergangenen Jahres auf satte 8,8 Prozent der Stimmen, schnitt damit knapp 4 Prozentpunkte besser ab als vier Jahre zuvor. In Rheinland-Pfalz schnitt die Partei mit 6,5 Prozent zwar etwas schwächer ab, dennoch zogen zwei Kandidaten aus dem Land in den Bundestag ein: Julia-Christina Stange und der Listenführer Gerhard Trabert.

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Rheinland-PfalzPolitik

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