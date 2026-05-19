Mit Genesis durch die Jahre Frank Grabowski: Wie die Loreley sein Leben veränderte Stefan Schalles 19.05.2026, 10:51 Uhr

i Mit seinen Genesis-Bildern ist Frank Grabowski (links) inzwischen weltweit bekannt. Maßgeblich geprägt wurde sein späterer Werdegang vom Konzert der Kultrocker auf der Loreley, das 1976 wiederum Rainer Zosel organisierte. Vor Kurzem trafen sich die beiden erstmals persönlich am Ort des Geschehens. Frank Grabowski

Frank Grabowskis Biografie steckt voll wundersamer Zufälle: Die Musik von Genesis gibt darin den Ton an, die Freundschaft zu Gitarrist Steve Hackett spielt eine Rolle. Und alles hängt irgendwie zusammen mit einem legendären Loreley-Konzert 1976.

An den 3. Juli 1976 kann sich Frank Grabowski noch gut erinnern: die warme Sommerluft auf dem Felsplateau, der weite Himmel über dem Rhein, dazwischen die treibende Energie eines magischen Orts. „Und dann kamen Genesis auf die Bühne und haben direkt mit einem Paukenschlag losgelegt“, erzählt der 67-Jährige von einem „traumhaften Konzert“, jenem „unbeschreiblichen Gänsehautmoment“ auf der Loreley, der seine weitere Biografie maßgeblich prägen ...







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