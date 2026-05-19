Lesertelefon unserer Zeitung Experten beantworten Fragen zur Steuererklärung 19.05.2026, 12:00 Uhr

i Noch bis Ende Juli können Steuerpflichtige ihre Einkommenssteuererklärung für 2025 abgeben. Worauf es zu achten gilt: Dazu gibt es Tipps am Lesertelefon unserer Zeitung Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Steuererklärung 2025: Höhere Freibeträge, neue Pauschalen – und doch bleibt vieles unklar. Am 27. Mai verraten Experten am Lesertelefon unserer Zeitung, wie Sie bares Geld sparen und Fallstricke vermeiden.

Bald heißt es wieder: Bitte reichen Sie Ihre Steuererklärung ein. Noch bis zum 31. Juli haben Steuerpflichtige, die sich nicht von einem Steuerberater oder dem Lohnsteuerhilfeverein beraten lassen, dafür Zeit. Und auch für alle, die nicht zu einer Abgabe verpflichtet sind, kann sich diese lohnen, denn vor allem bei den verschiedenen Pausch- und Freibeträgen hat sich einiges getan: Erhöhte Freibeträge und Grenzwerte können für viele ...







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