Heeresmusikkorps unterwegs Heeresmusikkorps Koblenz als musikalischer Botschafter Claus Ambrosius 19.05.2026, 12:37 Uhr

i Großes Finale beim Royal Edinburgh Military Tattoo 2023: In der diesjährigen Ausgabe des weltberühmten Militärmusikfestivals ist im August das Heeresmusikkorps Koblenz dabei und wird vor einem gewaltigen Live- und TV-Publikum auftreten. Jane Barlow. picture alliance/dpa/PA Wire

Großer Auftritt vor Zigtausenden Zuschauerinnen und Zuschauern: Das Heeresmusikkorps Koblenz reist im August zum Royal Edinburgh Military Tattoo – einem der bekanntesten Militärmusikfestivals der Welt.

Wenn in diesem August allabendlich Dudelsackklänge vor der Kulisse von Edinburgh Castle erklingen, wenn Marschformationen zentimetergenau über die Esplanade ziehen und Tausende begeisterter Zuschauer auf den Tribünen sitzen, dann wird mittendrin auch ein musikalischer Botschafter aus Koblenz zu erleben sein: Das Heeresmusikkorps Koblenz ist in diesem Sommer Teil des weltberühmten Royal Edinburgh Military Tattoo.







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