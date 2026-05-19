Fusion beschlossen
Raiffeisenbank Welling stellt Weichen für die Zukunft
Freuten sich über den reibungslosen Ablauf der gut besuchten Generalversammlung (von links): Aufsichtsrat Jan-Niklas Zens, Aufsi
Freuten sich über den reibungslosen Ablauf der gut besuchten Generalversammlung (von links): Aufsichtsrat Jan-Niklas Zens, Aufsichtsrätin Monika Schneider-Spitzlei, Aufsichtsratsvorsitzender Rainer Pauken sowie die Vorstände der Raiffeisenbank Welling eG, Rainer Probst und Udo Link.
Jan-Erik Burkard/Raiffeisenbank Welling eG

Fast 130 Jahre Eigenständigkeit gehen zu Ende: Die Raiffeisenbank Welling fusioniert mit der VR Bank RheinAhrEifel – und schreibt damit ein neues Kapitel in ihrer Geschichte.

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Die Generalversammlung der Raiffeisenbank Welling hat mit großer Mehrheit für die Fusion mit der VR Bank RheinAhrEifel gestimmt. Mit 99,5 Prozent Zustimmung von etwa 200 Mitgliedern wird die Fusion rückwirkend zum 1. Januar wirksam – und technisch ab 1. Juli.

Das Bündnis verspricht eine Gesamtbilanz von rund 8 Milliarden Euro. Die Raiffeisenbank Welling wurde 1894 gegründet und blickt auf eine lange genossenschaftliche Tradition zurück, heißt es in einer Mitteilung. Zwölf Mitarbeiter betreuen 1023 Mitglieder mit einer Bilanzsumme von 126 Millionen Euro. Der Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Pauken wurde wiedergewählt, er wird mit den weiteren Mitgliedern des Gremiums den operativen Geschäftsbetrieb bis zur Fusion sicherstellen. Zudem ehrte die Bank mehrere Mitglieder für langjährige Treue. Besonders gewürdigt wurde Vorstand Udo Link. Mit der Fusion sieht sich die Raiffeisenbank Welling mit der VR Bank RheinAhrEifel gut aufgestellt für die Zukunft. red

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