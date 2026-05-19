Rom zieht die Zügel an – doch mehrere deutsche Bistümer, darunter Trier, halten unbeirrt an Segnungen für gleichgeschlechtliche Paare fest. Wie geht der innerkirchliche Streit weiter?
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Der Streit zwischen dem Vatikan und mehreren deutschen Bistümern – darunter Trier – über Segnungsfeiern für homosexuelle Paare geht weiter. Im Moment sieht es nicht so aus, als wäre eine der beiden Seiten zu Kompromissen bereit.Auch das Bistum Trier hält an der Handreichung fest, die Bischof Stephan Ackermann im vergangenen Jahr als Leitlinie übernommen hat.