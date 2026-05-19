Kritik aus dem Vatikan
Trierer Bischof will homosexuelle Paare weiter segnen
Domkapitulat Matthias Struth segnet während der diesjährigen Heilig-Rock-Tage Besucher des ökumenisch-queeren Gottesdienstes im
Domkapitulat Matthias Struth segnet während der diesjährigen Heilig-Rock-Tage Besucher des ökumenisch-queeren Gottesdienstes im Trierer Dom.
Inge Hülpes / Bistum Trier

Rom zieht die Zügel an – doch mehrere deutsche Bistümer, darunter Trier, halten unbeirrt an Segnungen für gleichgeschlechtliche Paare fest. Wie geht der innerkirchliche Streit weiter?

Lesezeit 3 Minuten
Der Streit zwischen dem Vatikan und mehreren deutschen Bistümern – darunter Trier – über Segnungsfeiern für homosexuelle Paare geht weiter. Im Moment sieht es nicht so aus, als wäre eine der beiden Seiten zu Kompromissen bereit.Auch das Bistum Trier hält an der Handreichung fest, die Bischof Stephan Ackermann im vergangenen Jahr als Leitlinie übernommen hat.

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