Invasive Art in RLP
Asiatische Hornisse hat großen Appetit auf Insekten
Ein Imker hat eine Asiatische Hornisse im Glas gefangen. Die invasive Art breitet sich auch in Rheinland-Pfalz zunehmend aus.
Ein Imker hat eine Asiatische Hornisse im Glas gefangen. Die invasive Art breitet sich auch in Rheinland-Pfalz zunehmend aus.
Oliver Berg. picture alliance/dpa

Die Asiatische Hornisse breitet sich in RLP aus. Sie hat keine Fressfeinde, aber großen Appetit auf Insekten – auch Honigbienen. Wieso ein Bienenstock regelrecht als Snackautomat für die Tiere dienen kann, erklärt ein Experte für die Vespa velutina. 

Lesezeit 4 Minuten
Fressfeinde sind Fehlanzeige. Zumindest kann Jonas Klingel vom Fachzentrum für Bienen und Imkerei in Mayen (Kreise Mayen-Koblenz) kein einziges Tier nennen, das sonderlich Appetit auf die Asiatische Hornisse hätte. Vögel, meint der Experte, schnappen zwar mal das ein oder andere Exemplar weg.

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