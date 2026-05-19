Invasive Art in RLP Asiatische Hornisse hat großen Appetit auf Insekten Anke Mersmann 19.05.2026, 17:04 Uhr

i Ein Imker hat eine Asiatische Hornisse im Glas gefangen. Die invasive Art breitet sich auch in Rheinland-Pfalz zunehmend aus. Oliver Berg. picture alliance/dpa

Die Asiatische Hornisse breitet sich in RLP aus. Sie hat keine Fressfeinde, aber großen Appetit auf Insekten – auch Honigbienen. Wieso ein Bienenstock regelrecht als Snackautomat für die Tiere dienen kann, erklärt ein Experte für die Vespa velutina.

Fressfeinde sind Fehlanzeige. Zumindest kann Jonas Klingel vom Fachzentrum für Bienen und Imkerei in Mayen (Kreise Mayen-Koblenz) kein einziges Tier nennen, das sonderlich Appetit auf die Asiatische Hornisse hätte. Vögel, meint der Experte, schnappen zwar mal das ein oder andere Exemplar weg.







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