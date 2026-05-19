Die Asiatische Hornisse breitet sich in RLP aus. Sie hat keine Fressfeinde, aber großen Appetit auf Insekten – auch Honigbienen. Wieso ein Bienenstock regelrecht als Snackautomat für die Tiere dienen kann, erklärt ein Experte für die Vespa velutina.
Lesezeit 4 Minuten
Fressfeinde sind Fehlanzeige. Zumindest kann Jonas Klingel vom Fachzentrum für Bienen und Imkerei in Mayen (Kreise Mayen-Koblenz) kein einziges Tier nennen, das sonderlich Appetit auf die Asiatische Hornisse hätte. Vögel, meint der Experte, schnappen zwar mal das ein oder andere Exemplar weg.