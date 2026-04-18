Falsche Bankmitarbeiter
Trickbetrüger ergaunern fünfstelligen Geldbetrag
Polizei - Symbolbild
Ein Ehepaar wurde Opfer von Ganoven. (Symbolbild)
Rolf Vennenbernd. DPA

Mit technischer Finesse haben Betrüger ein Ehepaar geprellt. Das überwies Geld auf fremde Konten.

Vallendar (dpa/lrs) – Ein Ehepaar aus Vallendar ist Opfer von Trickbetrügern geworden und um einen fünfstelligen Geldbetrag gebracht worden. Ein Ganove gab sich als Mitarbeiter der Volksbank Koblenz aus und erklärte, dass es unberechtigte Abbuchungen vom Konto des Paares gebe, wie die Polizei mitteilte. Tückisch: Im Display des Telefons sei die tatsächliche Nummer der Bank aufgetaucht. Um die Abbuchungen zu stoppen, müsse das Paar umgehend einen «Schutzauftrag» über die Banking-App bestätigen. Der Mann habe dies autorisiert, aber tatsächlich zwei Überweisungen auf fremde Konten freigegeben.

© dpa-infocom, dpa:260418-930-961633/1

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