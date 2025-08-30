Die Tat sorgte bundesweit für Entsetzen: Ein 34 Jahre alter Polizeioberkommissar stirbt bei einem Einsatz in Völklingen. Bei der Beisetzung rückt nun die Trauer in den Mittelpunkt.

Saarlouis (dpa) – In einer nicht öffentlichen Trauerfeier in Saarlouis verabschieden sich Familie, Freunde und Kollegen heute von dem vor einer Woche in Völklingen getöteten Polizisten. Dazu findet zunächst in der Evangelischen Kirche ein Gottesdienst statt (11.00 Uhr). Im Anschluss wird der Sarg bei einem Trauermarsch zum Friedhof «Neue Welt» begleitet. Die Beisetzung soll auf Wunsch der Familie ebenfalls ohne Presse stattfinden.

Der 34 Jahre alte Polizeioberkommissar war am 21. August in Völklingen gestorben, als er mit Kollegen versuchte, den mutmaßlichen Täter nach einem Überfall auf eine Tankstelle zu fassen. Der Staatsanwaltschaft zufolge wurde er von sechs Schüssen getroffen, nachdem der 18 Jahre alte mutmaßliche Täter eine Dienstwaffe entrissen hatte. Die Anklagebehörde ermittelt unter anderem wegen Mordes. Der Polizist hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.