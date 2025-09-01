Mathias Neuroth aus Weroth hat die Welt gesehen und an vielen Orten gelebt. Das Paradies fand er in Neuseeland – auch die Liebe. Wie es dem Westerwälder am anderen Ende der Welt geht und was eine schicke Jurte im Wald damit zu tun hat.

Die A3 ist bekanntlich eine der wichtigsten Verkehrsadern Deutschlands. In Hörweite der Autobahn begann genau genommen die erstaunliche Reise von Mathias Neuroth aus Weroth (Westerwaldkreis). Der heute 44-jährige Westerwälder lebt seit mehr als zehn Jahren in Neuseeland, und seine Berufswahl hat seinen Weg maßgeblich beeinflusst. „Nach der Realschule machte ich im Best Western Hotel Heiligenroth eine Lehre im Hotelfach“, erzählt er. 1999 war das, und natürlich ist seitdem viel passiert. Auf einem legendären Kreuzfahrtschiff cruiste Neuroth über die Ozeane, als Concierge lernte er Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola kennen, und in einem Restaurant in Wellington funkte es zwischen ihm und seiner Frau. Was das alles mit einer Jurte in Neuseeland zu tun hat? Dazu kommen wir später.

„Meine Erinnerungen an Weroth? Na, ja – besonders viel war da nicht los“, meint er. Zur Schule ging er in Limburg, in der Jugend kickte er für die Spielvereinigung Steinefrenz-Weroth, und mit seinem Vater Günter schraubte er begeistert an Motorrädern herum. Ist das etwa schon alles? „Nein. Wir fuhren oft und gern in den Urlaub“, erzählt er. „Entweder mit Papas Moto Guzzi 850 T 3 samt Seitenwagen oder mit Nepomuk, einem alten grünen VW-Bus. Es ging zum Beispiel mit meiner Mutter Helga und meinem jüngeren Bruder für sechs Wochen nach Griechenland.“ Außerdem an Bord: Schäferhündin Luna und Husky Beffin. „Gepäck hatten wir kaum dabei. Mein Vater meinte, dass man auf Reisen nicht viel braucht.“

i Mathias Neuroth, seine Frau Robin, Hund Lucy. „Vielleicht bauen wir auf unserem Grundstück als nächstes ein schönes Baumhaus“, sagt der 1,98 Meter-Mann aus dem Westerwald. Mathias Neuroth/privat

Zurück zu Mathias Neuroths beruflichem Werdegang. Auf Heiligenroth und seinen Wehrdienst folgte eine Anstellung in München. Nach rund vier Jahren in einem Hotel in der Nahe des Hauptbahnhofs bewarb er sich 2008 für einen Job auf einem majestätischen Kreuzfahrtschiff. „Mit der ‚Queen Elizabeth 2‘ ging ich ab Southampton auf deren letzte Weltumrundung.“ Vier Monate lang war er unterwegs – bis heute hat er Freunde aus der Kreuzfahrtcrew. „Ich war im Gäste-Service tätig. Und: Wann immer es möglich war, gingen wir mit an Land.“ Bald nach diesem unvergesslichen Erlebnis erkundete Neuroth einen ganzen Kontinent genauer: 2010 zog es ihn nach Australien.

„Mit einem sogenannten Working-Holiday-Visum flog ich zunächst nach Sydney. Sechs Monate arbeitete ich dort in einem denkmalgeschützten Fünf-Sterne-Hotel. Freie Tage gönnte ich mir kaum, denn im folgenden Halbjahr wollte ich mit einem Van sämtliche Bundesstaaten bereisen.“ Gesagt, getan. Das Great Barrier Reef, die Felsengruppe Zwölf Apostel, Kangaroo Island, Uluru oder Tasmanien – der Wäller nahm alles mit. Und erlebte viel. Tatort Western Australia, irgendwo in der Wildnis. „Auf einer riesigen Rinderfarm sollte ich mit meiner damaligen Partnerin einen Stall komplett ausräumen. Es war grenzwertig. Ich habe noch nie so viele Spinnen und anderes Ungeziefer auf einem Haufen gesehen.“ Neuroth sagt, seine Ex habe eine Spinnen-Phobie gehabt. Sogar Schlangen waren im wilden Gewimmel. Eine Dschungelprüfung ohne RTL-Kameras. „Die Farmer feixten sich einen und nannten uns ‚City Cowboys‘.“

Die Serie

Mehr als 12.000 Menschen aus Rheinland-Pfalz haben 2021 ihre Heimat verlassen – aus verschiedenen Gründen: bessere Verdienstmöglichkeiten, geringere Lebenshaltungskosten, Lust auf Abenteuer. Wir stellen einige von ihnen vor.

Aus dieser Schlangengrube ging es später in den absoluten Luxus: 2012 heuerte Neuroth im komfortablen „The Charles Hotel“ in München an. Es gehört zu den „Leading Hotels of the World“, und schon nach kurzer Zeit übernahm er im benachbarten Max Palais die Betreuung besonders wohlhabender Gäste. Dazu zählte damals auch die Familie von Pep Guardiola. „Er war sehr nett und hat mir auch mal Karten für ein Bayern-Spiel geschenkt“, erzählt Neuroth.

Dann passierte 2015 Unerwartetes: Eine Milliardärsfamilie, deren Namen Neuroth diskret verschweigt, warb ihn als „Personal Manager“ vom Max Palais ab. Sein neuer Job: die Organisation von gefühlt allem. Reisen organisieren, Anwesen verwalten – kurz: vermeintliche Unannehmlichkeiten schon im Vorfeld ausschalten. Ein gut bezahlter, aber mitunter undankbarer Job, der ihn letztlich in eine Art Burn-out führte. Neuroth: „Ich habe damals alles hingeschmissen. Ich fragte mich nach dem Sinn des Lebens. Es ging mir gar nicht gut.“

Diesen Gemütszustand behielt Neuroth nicht für sich. Auf Facebook postete er, dass er sich ausgebrannt fühlt. Prompt reagierte ein Hotel-Kumpel auf der Südinsel Neuseelands. „Komm rüber – ich kann dich in Queenstown gut gebrauchen.“ Queenstown kannte Neuroth schon von seinem ersten Neuseelandbesuch 2007. Er liebte die malerische, für Bungee- und Fallschirmsprünge berühmte Kleinstadt und musste nicht lange überlegen. „Auf dem Weg dorthin verabredete ich mich noch mit meinem Freund Mario“, erzählt Neuroth. Der arbeitete in einer Bar in Wellington. Dieser Zwischenstopp sollte Folgen haben…

Um es kurz zu machen: Die Chefin von Mario fand Mathias mehr als nur interessant. „Wir tranken ein paar von Marios köstlichen Cocktails und, na ja, es wurde ein unvergesslicher Abend.“ Seit dem 29. Februar 2020 ist Robin, die aus Pennsylvania/USA stammt, seine Frau. Und damit nähern wir uns der erwähnten Jurte. Das Paar fasste nämlich im Kontext der Corona-Pandemie den Gedanken, sich fernab des Großstadtlebens möglichst als Selbstversorger eine Zukunft aufzubauen. „Im Mai 2023 kauften wir ein 109 Hektar großes Grundstück – 85 Prozent davon sind ursprünglicher, neuseeländischer Wald.“ Irgendwo im Unterholz brüten sogar Kiwis, Neuseelands bedrohte Nationaltiere.

i Die schicke Holz-Jurte, die die Neuroths an Naturliebhaber vermieten. Mathias Neuroth/privat

Auf diesem Gelände steht sie nun seit November: die schicke Holz-Jurte, die die Neuroths an Naturliebhaber vermieten. Durch eine Glaskuppel schaut man vom Bett in die Milchstraße, die Terrasse und das Interieur lassen keine Wünsche offen. Glamping ist das Stichwort. „Von unserem Haus fahre ich die Gäste mit einem gelben Buggy in rund zehn Minuten zur Jurte“, sagt Neuroth. „Manche nutzen die Gelegenheit zu einem romantischen Heiratsantrag.“

Kann er sich vorstellen, jemals nach Deutschland zurückzukehren? „Nein. Zumal ich seit Dezember auch die neuseeländische Staatsbürgerschaft habe. Ich fühle mich hier wie im Paradies, und wer will da schon wieder weg?“

Sie kennen auch jemanden aus unserer Region, der im Ausland sein Glück gefunden hat? Schreiben Sie uns gern per E-Mail an regionales@rhein-zeitung.net. Wir freuen uns auf Kontakte für weitere Auswanderergeschichten.