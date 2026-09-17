Fürs Camperherz
In RLP übernachten Camper vergleichsweise günstig
Camping ist beliebt und gilt als vergleichsweise günstige Art, um Urlaub zu machen. Das Reise- und Buchungsportal camping.info h
Camping ist beliebt und gilt als vergleichsweise günstige Art, um Urlaub zu machen. Das Reise- und Buchungsportal camping.info hat nicht nur die 100 gefragtesten Plätze dieser Saison ausgewertet, sondern auch die Durchnittspreise für eine Übernachtung angeschaut - auch für Rheinland-Pfalz.
Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Kroatien ist für Camper das teuerste Ziel, im Schnitt zahlen sie dort europaweit das meiste für eine Übernachtung. Günstig ist Albanien. Deutschland liegt laut einer Analyse von camping.info im oberen Mittelfeld. Welche Preise in RLP fällig werden. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Campingsaison steuert zwar langsam auf ihr Ende zu. Ein paar Wochen noch, dann geht es für die meisten Wohnmobile, Caravans und Vans ins Winterquartier. Zeit, den Sommer Revue passieren zu lassen: Gerade hat das Reise- und Buchungsportal camping.info ausgewertet, welches europaweit die 100 gefragtesten Campingplätze sind – RLP ist in dieser Liste mit fünf Plätzen vertreten.
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