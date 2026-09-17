Kroatien ist für Camper das teuerste Ziel, im Schnitt zahlen sie dort europaweit das meiste für eine Übernachtung. Günstig ist Albanien. Deutschland liegt laut einer Analyse von camping.info im oberen Mittelfeld. Welche Preise in RLP fällig werden.
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Die Campingsaison steuert zwar langsam auf ihr Ende zu. Ein paar Wochen noch, dann geht es für die meisten Wohnmobile, Caravans und Vans ins Winterquartier. Zeit, den Sommer Revue passieren zu lassen: Gerade hat das Reise- und Buchungsportal camping.info ausgewertet, welches europaweit die 100 gefragtesten Campingplätze sind – RLP ist in dieser Liste mit fünf Plätzen vertreten.