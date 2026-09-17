Mit seinem aktuellen Programm „Schöne neue Welt – Welcome to Hell“ kommt Paul Panzer Ende Oktober nach Koblenz. Mit uns hat er vorab über seine Mission als Comedian und den Spaß am Weltuntergang gesprochen.
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In seinem aktuellen Programm beschäftigt sich Paul Panzer mit der vermeintlich schönen neuen Welt und ihren zahlreichen Begleiterscheinungen zwischen Künstlicher Intelligenz, Kryptowelten und virtueller Partnersuche. Vor seinem Auftritt in Koblenz haben wir die Gelegenheit genutzt, ihm ein paar Fragen zu stellen.