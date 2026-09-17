„Rheinleuchten“ startet 
Der Mittelrhein wird zur großen Lichtkunstbühne
So oder so ähnlich dürfte sich zum „Rheinleuchten“ auch in diesem Jahr wieder die Fassade der Burg Rheinfels in St. Goar präsent
So oder so ähnlich dürfte sich zum „Rheinleuchten“ auch in diesem Jahr wieder die Fassade der Burg Rheinfels in St. Goar präsentieren.
Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal

Das Kaiserin-Augusta-Denkmal in Koblenz, Burg Rheinfels in St. Goar oder das Mittelrheinherz am Langhalsweg: Bei „Rheinleuchten“ werden im Oktober wieder zahlreiche besondere Orte in der Region kunstvoll inszeniert. Was wo zu sehen ist.

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Ob historische Bauwerke, Aussichtspunkte, Promenaden oder gleich ganze Landschaftsräume: Unter dem Titel „Rheinleuchten“ werden vom 8. bis zum 11. Oktober wieder zahlreiche besondere Orte zwischen Koblenz und Lorch (Rheingau-Taunus-Kreis) mithilfe von Lichtkunst in Szene gesetzt.
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