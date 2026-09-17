„Rheinleuchten“ startet Der Mittelrhein wird zur großen Lichtkunstbühne Stefan Schalles 17.09.2026, 13:00 Uhr

i So oder so ähnlich dürfte sich zum „Rheinleuchten“ auch in diesem Jahr wieder die Fassade der Burg Rheinfels in St. Goar präsentieren. Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal

Das Kaiserin-Augusta-Denkmal in Koblenz, Burg Rheinfels in St. Goar oder das Mittelrheinherz am Langhalsweg: Bei „Rheinleuchten“ werden im Oktober wieder zahlreiche besondere Orte in der Region kunstvoll inszeniert. Was wo zu sehen ist.

Ob historische Bauwerke, Aussichtspunkte, Promenaden oder gleich ganze Landschaftsräume: Unter dem Titel „Rheinleuchten“ werden vom 8. bis zum 11. Oktober wieder zahlreiche besondere Orte zwischen Koblenz und Lorch ( Rheingau-Taunus-Kreis) mithilfe von Lichtkunst in Szene gesetzt.







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