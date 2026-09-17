Das Kaiserin-Augusta-Denkmal in Koblenz, Burg Rheinfels in St. Goar oder das Mittelrheinherz am Langhalsweg: Bei „Rheinleuchten“ werden im Oktober wieder zahlreiche besondere Orte in der Region kunstvoll inszeniert. Was wo zu sehen ist.
Lesezeit 1 Minute
Ob historische Bauwerke, Aussichtspunkte, Promenaden oder gleich ganze Landschaftsräume: Unter dem Titel „Rheinleuchten“ werden vom 8. bis zum 11. Oktober wieder zahlreiche besondere Orte zwischen Koblenz und Lorch (Rheingau-Taunus-Kreis) mithilfe von Lichtkunst in Szene gesetzt.