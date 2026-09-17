Erstes 5-Sterne-S-Hotel in RLP Schloss Lieser: Luxus als Leuchtturm für den Tourismus Anke Mersmann 17.09.2026, 18:30 Uhr

i Stefan Zindler ist Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH und sagt: „Ein klassifiziertes 5-Sterne-Superior-Hotel wie Schloss Lieser ist für Rheinland-Pfalz ein starkes Qualitätssignal.“ Dominik Ketz/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Von Dornröschen zum Luxusjuwel: Schloss Lieser ist das erste „5-Sterne-Superior"-Hotel in Rheinland-Pfalz. Welche Bedeutung hat solch eine besondere Adresse für den Tourismus der Moselregion – oder gar für ganz Rheinland-Pfalz?

Erwacht aus einem Dornröschenschlaf: Stand Schloss Lieser an der Mosel vor noch 20 Jahren verlassen und verfallen in den Weinbergen des Mosel-Ortes Lieser (Kreis Bernkastel-Kues), ist es heute eine der, genau genommen die, luxuriöseste Adresse für Urlauber in Rheinland-Pfalz: Es ist als „5-Sterne-Superior“-Hotel ausgezeichnet worden, als erstes Haus in Rheinland-Pfalz.







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