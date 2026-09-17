Gut versorgt in RLP
Onlinevortrag: Sanieren, vorsorgen – und Steuern sparen
Ein Einfamilienhaus mit Solarpaneelen auf dem Hausdach steht hinter einer grünen Hecke. Immer mehr Unternehmen und Privathaushal
Ein Einfamilienhaus mit Solarpaneelen auf dem Hausdach steht hinter einer grünen Hecke. Immer mehr Unternehmen und Privathaushalte in Deutschland nutzen die Energie der Sonne zur Stromerzeugung. (zu dpa "Mehr Photovoltaikanlagen in Deutschland") +++ dpa-Bildfunk +++
Jan Woitas. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Das Zuhause energetisch fit machen, eine Immobilie vermieten oder den nächsten Lebensabschnitt vorbereiten: Rund um Wohnen, Eigentum und Mobilität spielen Steuern eine wichtige Rolle. Ein Onlinevortrag unserer Zeitung vermittelt notwendiges Wissen.

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„Sanieren, investieren, mobil bleiben: steuerliche Chancen nutzen“ lautet der Titel eines kostenlosen Onlinevortrags, den unsere Zeitung mit Experten der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz veranstaltet. Am 24. September, 18 bis 19.30 Uhr, erläutern Ralf Nick, Steuerberater und Vizepräsident der Steuerberaterkammer RLP, und Matthias Garrn, Steuerberater und Präsidiumsmitglied, welche Gestaltungsmöglichkeiten das Steuerrecht Eigentümern und Vermietern bietet.

Thematisiert werden steuerlich begünstigte Investitionen in die eigene Immobilie, Besonderheiten der Vermietung und eines späteren Verkaufs sowie Aspekte energetischer Sanierungen. Außerdem geht es um steuerliche Optionen beim altersgerechten Umbau, etwa bei einem neuen Bad oder einem Treppenlift. red

Die Teilnahme ist kostenlos. Benötigt werden nur ein internetfähiges Gerät sowie ein aktueller Browser oder die Zoom-App. Nach der Anmeldung unter rz-forum.de/steuern erhalten Interessierte einen Zugangslink per E-Mail.

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