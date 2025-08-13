Verkehrskontrolle
Transporter gestoppt: Dönerspieße falsch transportiert
Ein überladener Lieferwagen mit unzureichend gekühltem Fleisch ist unterwegs. Die Polizei stoppt das Fahrzeug und greift ein.

Wittlich (dpa/lrs) – Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle in Wittlich einen Transporter mit gefrorenen Dönerspießen gestoppt. Der Lieferwagen war deutlich überladen, zudem waren die Spieße bei zu hoher Temperatur gelagert, wie die Polizei mitteilte. Der Transporter sei mit 4.800 Kilogramm 36 Prozent überladen gewesen. Bei der Überprüfung des Fleisches wurde zudem festgestellt, dass es nur bei minus sieben Grad gelagert wurde. Vorgeschrieben seien minus 18 Grad.

Auf Anordnung des Veterinäramtes wurden die Dönerspieße entsorgt und vernichtet. Wegen der lebensmittelrechtlichen Verstöße geht das Veterinäramt nun gegen das Unternehmen vor. Wegen der Überladung des Transporters wurde außerdem ein Verfahren gegen den Fahrer eingeleitet, hieß es. Er musste ein Bußgeld zahlen.

